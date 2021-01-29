اليابان – باعت شركة “تويوتا موتور”، اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، أكثر من 9.53 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، لتصبح الشركة الرائدة في هذا المؤشر بين الشركات الأخرى.

جاء ذلك في تقرير صدر امس الخميس من قبل “تويوتا موتور”.

ونجحت الشركة اليابانية بتجاوز منافستها الرئيسية “فولكس فاغن”، والتي باعت حوالي 9.3 مليون سيارة خلال العام الماضي.

كذلك أظهر التقرير أن مبيعات السيارات في العالم تراجعت في 2020 بنسبة 11.3% مقارنة بالعام 2019.

يذكر أن قطاع صناعة السيارات في العالم تعرض خلال العام الماضي لضربة من أزمة كورونا والإجراءات التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares