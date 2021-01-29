مصر – تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط عصابة خططت للاستيلاء على أموال ضحاياها، عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات التجارية.

وتقوم العصابة بتنفيذ جرائمها بعد إيهام الضحايا بامتلاكهم أموالا طائلة يريدون استثمارها – على غير الحقيقة.

وتبين أن المتهمين عددهم 8 أشخاص “خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة، على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية”.

وكشفت التحريات أن “المتهمين استخدموا عدة أساليب احتيالية ممنهجة، منها إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون في ااستثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكترونى للعديد من الشركات التجارية، داخل وخارج البلاد، العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، والاطلاع على كافة التعاملات المالية، والقرصنة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك”.

وعثر بحوزتهم على “5 أجهزة حاسب آلي لاب توب، 16 هاتفا محمولا، يستخدمها المتهمون في الاتصال بضحاياهم، 2 بطاقة دفع إلكترونى لبنوك أجنبية، متحصلات نشاطهم الإجرامي من مستلزمات تجارية ماركات عالمية، مشغولات ذهبية، ساعات يد، نظارات، ملابس، مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي”.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، تبين “احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم التوصل إلى أحد ضحاياهم تاجر مقيم بمحافظة البحيرة، والذي قرر قيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي”.

المصدر: RT

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