ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الملفات الخاصة بقطاع الصناعة، لا سيما المشاريع التي ستنجز بمساهمة الشركات الروسية، ومنها مشروعات كل من: الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية والاستثمار في مجال الصحة.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل على تطوير أوجه التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

وقال معيتيق في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه اتفق مع مانتروف على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات المتوقفة والمبرمة بين البلدين منذ عام 2008 في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الاساسية.

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