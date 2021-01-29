مصر – أعلن الجيش المصري تنفيذ القوات البحرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقال الجيش المصري في بيان له، أن التدريب تم باشتراك الفرقاطة المصرية “طابا” والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية.

وأكد البيان أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتي تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلا على دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

المصدر: RT

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