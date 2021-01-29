إنجلترا – أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تحويل إعارة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة البالغ 25 عاما من نادي برنتفورد من الدرجة الأولى إلى صفقة دائمة.

وجاء في بيان النادي اللندني: “يسر نادي وست هام أن يؤكد أن سعيد بن رحمة، قد أتم انتقاله بشكل دائم إلى صفوف النادي بعقد يمتد لغاية عام 2026”.

ولم يذكر النادي في بيانه قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنها بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

وانضم بن رحمة من برنتفورد على سبيل الإعاراة في أكتوبر الفائت بعد أن أمضى معه موسمين سجل خلالهما 30 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

ومنذ مشاركته الأولى مع النادي اللندني ضد ليفربول في 31 أكتوبر، شارك بن رحمة في 14 مباراة مع وست هام في جميع المسابقات وساهم في احتلال الفريق للمركز الخامس على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: أ ف ب

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