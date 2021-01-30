إسبانيا – أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة الثنائي، البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو وماريو هيرموسو بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيانه، إن كاراسكو وهيرموسو يخضعان لعزل صحي في المنزل منذ أمس الجمعة وفقا لإرشادات السلطات الصحية وبروتوكولات رابطة الدوري.

وسيغيب الثنائي عن صفوف أتلتيكو عندما يحل ضيفا على قادش ضمن الجولة الـ21 من “الليغا” يوم غد الأحد.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره ريال مدريد.

المصدر: atleticodemadrid.com

Share and Enjoy ! 0 Shares