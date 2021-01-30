الاقتصاد الأمريكي قد يشهد أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية

الاقتصاد الأمريكي قد يشهد أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية

الولايات المتحدة – يتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي تراجعا كنتيجة للعام الماضي بنسبة تصل إلى 3.6%، ويشير اقتصاديون إلى أن هذه النتيجة تعد أسوأ أداء له منذ 1946، نهاية الحرب العالمية الثانية.

وسيتبع الانكماش الحاد نمو بنسبة 2.2% في 2021، ويقول الاقتصاديون، الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام الماضي قد صعد بنسبة 4% على أساس سنوي.

وأضافوا أن أزمة فيروس كورونا وعدم وجود حزمة تحفيز جديدة أثر سلبيا على الإنفاق الاستهلاكي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) قد أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر وتعهد بمواصلة ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال شراء السندات. وقال المركزي: “تباطأت وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة”.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة تعافي بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أن قدمت الحكومة ما يقرب من 900 مليار دولار على شكل تحفيز إضافي في نهاية ديسمبر.

المصدر: وكالات

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