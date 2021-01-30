ليبيا – طالب مصطفى الجندي المستشار السياسي للبرلمان الإفريقي، المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة الإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مؤكدًا ان دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة هو السبيل الوحيد والحقيقى لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا.

الجندي أشاد فى بيان له وفقاً لصحيفة “الدستور” المصرية بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز بأن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا، وذلك خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا وأن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا، وتأكيدها أيضًا أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها وأن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن الجندي كان قد أشاد بجهود مصر وما قدمته في دعمها للمسار الدستورى حتى توج باتفاق “ليبي-ليبي” تم بمدينة الغردقة المصرية لخدمة المصالح العليا للدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدة عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي.

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