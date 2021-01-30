ليبيا – أكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش، توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفاقية لاستيراد لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الروتين المالي بين الجهات المختصة في الدولة قد يستغرق وقتا طويلا.

البكوش أوضح في تصريح لقناة” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن عملية توزيع اللقاح ستتم عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مضيفا أنهم شكلوا سبع لجان فنية تجتمع منذ شهرين ، إلى جانب لجنة قطاعية تشمل وكلاء وزارات الصحة والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، مع اعتمادهم منظومة توزيع تابعة لوزارة الصحة لتحديد مواعيد ومواقع التطعيم.

ونوّه إلى قيامهم بمتابعة مراكز التطعيم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من أجل التأكد من تطبيق الشروط المطلوبة، مؤكدا اختيارهم أفضل التطعيمات المعتمدة دوليا من شركات فايزر وأسرى زينكا وموديرنا وجونسون.

وتطرق إلى أن الاتفاق النهائي مع الشركات المنتجة للقاح يتضمن ضرورة توفير مواقع آمنة لتوزيع اللقاح على الناس ووجود نظام صحي وقانوني لدى الدولة يضمن علاج كل مواطن يتعرض لمضاعفات جانبية مع ضمان التوقيع على تعهد بعدم مقاضاة الشركة المصنعة في حال حصول مضاعفات جانبية لدى من يتلقى اللقاح، مضيفا أن إجراء عدم المقاضاة يتم الالتزام به عالميا؛ وفق قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares