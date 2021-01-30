ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني الباحث السياسي الليبي خالد الترجمان إن ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا أخفقت في التأكيد على الأرضية التي وصل إليها العسكريون في لجنة “5+5″، مضيفًا أن البعثة الأممية تجاهلت البناء على تلك النتائج.

الترجمان وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار أفرغ من محتواه ولم يتم التأسيس عليه لعقد اجتماعات أخرى موسعة، تناقش توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.

وانتقد الترجمان تركيز وليامز على إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، قائلًا: “إنه لن يكون هناك مجال للحديث عن الانتخابات، ما لم تحل المشكلة الأمنية، ويغادر المرتزقة ليبيا، وتترك القوات التركية مواقعها في طرابلس والمنطقة الغربية بأسرها”.

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