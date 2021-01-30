السماح بحضور 30 ألف مشجع يوميا في أستراليا المفتوحة للتنس

السماح بحضور 30 ألف مشجع يوميا في أستراليا المفتوحة للتنس

أستراليا – أكد مارتن باكولا وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت، إنه سيسمح بحضور ما يصل إلى 30 ألف مشجع يوميا خلال بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

ويمثل هذا العدد نحو 50 في المئة من العدد المسموح به في الأوضاع العادية.

وسينخفض العدد إلى 25 ألفا في الأيام الخمسة الأخيرة من البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي مع تراجع عدد المباريات.

وقال باكولا للصحفيين في مقر إقامة البطولة: “هذا يعني أنه خلال 14 يوما سيصل العدد الإجمالي للجمهور إلى 390 ألف شخص هنا في ملبورن بارك وهذا يعادل نحو 50 في المئة من معدل العدد خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

وأضاف المسؤول الأسترالي: “لن تكون الأمور مثل ما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية لكنه سيكون الحضور الجماهيري الأكبر في حدث رياضي خلال أشهر طويلة”.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن بارك في الـ8 من فبراير المقبل وتستمر 14 يوما.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares