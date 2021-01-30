ليبيا – اعتبر المحلل السياسي محمود العمامي أن البعثة الأممية أعطت المتحاورين فرصة 60 يوما لحسم مسألة التوافق على مناصب المرحلة الجديدة وستظهر أمام البعثة إشكالية التصويت خصوصا أن النية تتجه للتصويت عبر الهاتف، لمجلس النواب؛ لأن إمكانية عقد جلسة غير ممكنة في ظل الظروف الحالية، وانقسام المجلس.

العمامي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن عدة مسائل تقف عوائق أمام تنفيذ الاتفاقات حول اختيار منصبي الرئاسي أو الحكومة.

وأضاف:”وحتى لو مررت البعثة الأممية التصويت حولهما واختيار الشخصيات في هذه المناصب ستكون هناك صعوبات لا تقل خطورة منها مكان هذه المؤسسات وكيفية حمايتها في ظل تعنت تيار الإسلام السياسي والشخصيات الجهوية في إقليم طرابلس”.

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