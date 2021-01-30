ليبيا – رصدت وحدات الإنذار المبكر والاستطلاع التابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش انتهاك طائرة أجنبية مسيرة للأجواء الليبية، أمام منطقة هراوة شرق سرت 50 كم، الساعة 11 من صباح يوم أمس الخميس.

القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بيان لها نشره المكتب الإعلامي للمتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة قالت: إن هذا العمل المعادي يتناقض مع بيان القيادة، والذي شددت فيه على ضرورة احترام الأجواء الليبية وعدم الدخول إليها إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكدت أن هذه الأعمال المعادية والمستفزة تأتي من جانب الأطراف التي تسعى لإحباط التسوية السياسية التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا والبلدان الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وأضاف البيان: “ندرك تمامًا النوايا الخبيثة وراء هذه الاستفزازات للقوات المسلحة، لدفعها إلى مواجهة العمل الذي يعتبر بعد ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي سبق لنا أن أعلنا التزامنا به”.

القيادة العامة أكدت في ختام بيانها على التزامها بكل ما تم التوصل إليه من حيث وقف إطلاق النار وجميع متطلبات العملية السياسية السلمية، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر عليها وعلى قراراتها السابقة، قائلةً: “يجب أن يعرف الأعداء أن اختبار صبرنا خطير”.

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