إنجلترا – استنكر تشيلسي الإنجليزي الإهانات العنصرية التي تعرض لها مدافعه ريس جيمس عبر الإنترنت، ودعا منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يرتكب مثل هذه “التصرفات الخسيسة”.

ونشر جيمس لاعب منتخب إنجلترا صورة للرسائل المهينة التي تلقاها عبر “إنستغرام” مع عبارة “أشياء تحتاج إلى تغيير”.

وقال تشيلسي اللندني في بيان: “الكل في تشيلسي يشعر بالاشمئزاز بسبب الإهانة العنصرية التي وجهت إلى ريس جيمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة”.

وأضاف البيان: “النادي يعتبر العنصرية وكافة أشكال التمييز تصرفات غير مقبولة”.

وطالب تشيلسي وسائل التواصل الاجتماعي بخلق بيئة لا تقبل الكراهية والتمييز ولا تتسامح مع أي تصرفات من هذا القبيل.

وقال النادي أيضا: “نضم صوتنا إلى الأصوات التي تطالب منصات التواصل الاجتماعي والسلطات الرقابية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية على وجه السرعة ضد هذه التصرفات الخسيسة.

وتابع: “هناك أشياء تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى التغيير الآن”.

واجتمع وزراء في الحكومة البريطانية يوم الاثنين الماضي مع عدد من أبرز اللاعبين الإنجليز لبحث الإساءات العنصرية التي توجه للاعبين عبر الإنترنت في إطار سلسلة من المناقشات التي تتناول “مستقبل كرة القدم”.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 30 نقطة من 20 مباراة وسيلتقي مع ضيفه بيرنلي الأحد.

المصدر: “رويترز”

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