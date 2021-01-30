ألمانيا – أشار أعضاء اللجنة الألمانية الدائمة للتلقيح في معهد روبرت كوخ إلى أن لقاح فيروس كورونا “أسترازينيكا” مناسب فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما.

ونقل تلفزيون “ARD” الألماني عن اللجنة أنه “لا توجد حاليا بيانات كافية لاتخاذ قرار بشأن فعالية التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما”.

ومن المتوقع أن تتخذ وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) قرارا بشأن دخول اللقاح إلى السوق الأوروبية غدا الجمعة.

وتم تطوير لقاح “AZD1222” في شركة الأدوية “أسترازينيكا” بالتعاون مع علماء من جامعة أكسفورد البريطانية.

ونفت شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية في وقت سابق صحة التقارير الإعلامية التي قالت إن مدى فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا لوقاية الأشخاص فوق السن 65 عاما أقل من 10%.

المصدر: “إنترفاكس”

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