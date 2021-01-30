إسبانيا – تعرض ريال مدريد لخسارة مريرة على أرضه أمام ضيفه ليفانتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ولعب ريال مدريد أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين عقب تعرض مدافعه البرازيلي إيدير ميليتو للطرد بعد انطلاق صافرة بداية اللقاء بثماني دقائق.

ورغم النقص العددي افتتح الريال باب التسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق ماركو أسينسيو، قبل أن يعادل قائد ليفانتي خوسي لويس موراليس النتيجة في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ63 أضاع مهاجم ليفانتي روجر مارتي فرصة ذهبية لتقدم فريقه عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها ببراعة البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال.

وعوض مارتي إهداره لركلة الجزاء في الدقيقة الـ78 عندما سجل هدف التقدم لفريق ليفانتي، والذي أهداه نقاط المباراة الثلاث حيث لم يطرأ بعدها أي جديد على النتيجة.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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