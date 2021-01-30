ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد الموالي بشدة لتركيا والمشارك في حوار جنيف أن المرحلة الأولى من التصويت على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في المجمعات يختار فيها كل مجمع ممثلًا له إلى المجلس الرئاسي؛ مشيرًا إلى أن فوز المرشح يستلزم الحصول على 70٪ من أصوات المجمع.

صهد وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري الخميس أوضح أن المرحلة الثانية ستتضمن التصويت على القوائم التي تحتوي كل منها على 4 أسماء مرشحة لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبين له ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على 60٪؛ أما إذا لم يحدث ذلك فسيعاد التصويت على القائمتين الأعلى أصواتًا، حيث ستكون القائمة الفائزة هي التي تحصل على 50٪ زائد واحد، بحسب إبراهيم صهد.

وأضاف أن الجلسات ستبدأ في الواحد من فبراير وحتى الخامس من الشهر نفسه، مع التأكيد أن التصويت في جنيف سيكون في اجتماع حضوري.

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