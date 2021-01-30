فيصل بن فرحان: نحن على ثقة بأننا سنتغلب على‏ التحديات مع شركائنا

فيصل بن فرحان: نحن على ثقة بأننا سنتغلب على‏ التحديات مع شركائنا

سويسرا – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ستتحاور مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول التحديات، ومنها أنشطة إيران ‏المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي.‏

وقال، خلال مشاركته في جلسة منتدى “دافوس” الاقتصادي المنعقد ‏افتراضيا تحت عنوان “إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية”: “نحن على ثقة بأننا ‏سنتغلب على ‏هذه التحديات بالعمل معا.. أن أمن المنطقة يحتل ‏اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.‏

وبشأن التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق “بيان العلا”، أشار إلى أن “الرياض تدرك جيدا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق ‏التعاون الإقليمي”، مشددا على أن “جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف ‏والعمل معا للتغلب عليها”.‏

وأكد بن فرحان على “أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم ومنها ‏تغير المناخ، وتلك التي تتطلب القيادة والمسؤولية، ‏لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم”.‏

المصدر: وكالات

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