ليبيا – أكد الخبير السياسي الليبي محمد قشوط أن الترشح للمناصب السيادية تحول إلى غنيمة يتنافس عليها نخبة من السياسيين ادّعوا تمثيل مناطقهم.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس أوضح أنه حدث تغير جذري في تقاسم تلك المناصب؛ حيث تبادل إقليم طرابلس مع فزان أحد المناصب، وأصبح إقليم طرابلس مسؤولًا عن هيئة مكافحة الفساد.

وأكد أن اتفاق بقايا مجلس النواب مع تنظيم الإخوان الإرهابي في الاتفاق السياسي جاء دون الالتفات للمعايير الفنية في من سيتولاها، الأمر الذي لاقى رفض المجلس الأعلى للقضاء وفئة كبيرة من الشعب.

قشوط لفت إلى أن الاتفاقيات على مبدأ المحاصصة دون الالتفات للأحقية ستنتهي أمام أول محك يعترضها في القريب العاجل.

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