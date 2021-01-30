كيريوس بعد عام من التوقف: لم أفتقد التنس

كيريوس بعد عام من التوقف: لم أفتقد التنس

أستراليا – يقول لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس إنه لم يفتقد التنس ومعظم زملائه اللاعبين خلال ابتعاده عن بطولات اللعبة طوال عام تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وجاءت تصريحات كيريوس البالغ 25 عاما بينما يستعد للعودة للملاعب في بطولة تقام في ملبورن استعداد لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى في ملاعب ملبورن بارك في الثامن من فبراير المقبل.

وفي أول مباراة رسمية له منذ عام سيلتقي كيريوس بعد غد الاثنين مع الفرنسي ألكسندر مولر في الدور الأول من بطولة موراي ريفر المفتوحة.

وقال كيريوس السبت: “لن أكذب عليكم. لا أفتقد اللعبة كثيرا”.

وتابع: “أنا منافس. وأنا أنافس في كل ما أقوم به. ومارست المنافسة عبر ألعاب الفيديو. ولا أفتقد اللعبة (التنس) مطلقا”.

وأكد كيريوس أنه لم يلمس كرة تنس طوال أول أربعة أو خمسة أشهر من فترة التوقف من أجل الابتعاد عن أجواء اللعبة.

وأضاف اللاعب الأسترالي: “بصراحة لا أفتقد الكثيرين من لاعبي التنس فيما عدا جميع اللاعبين الأستراليين والقليل من الأصدقاء المقربين”.

وعبر كيريوس عن سعادته بقضاء “عام رائع” مع أسرته وأصدقائه قبل العودة لممارسة التدريب من جديد مع مواطنه جوردان طومسون.

وقال عن حالته: “أشعر أنني في حالة ذهنية طيبة تماما وعلى أهبة الاستعداد للعودة من جديد.

وختم: “أشعر أن أدائي جيد وأني مستعد للعودة.. سأتعامل مع الوضع على أساس يومي وسأعمل على الاستمتاع بأقصى درجة ممكنة”.

المصدر: “رويترز”

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