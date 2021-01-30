مصر – أكد مصدر بنادي الزمالك أن كوامي أبوكو، مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني، هو الأقرب لخلافة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، الذي رحل على سبيل الإعارة مؤخرا لغلطة سراي التركي.

ورشح أشرف قاسم المشرف على الكرة بالنادي “الأبيض” المهاجم الغاني البالغ 22 عاما لإدارة النادي من أجل التعاقد معه في يناير الجاري.

ويعتبر أبوكو أحد هدافي الدوري الغاني، وسجل هذا الموسم مع فريقه 5 أهداف خلال 9 مباريات، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المحلي.

وشارك أبوكو منتخب بلاده الأولمبي ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

وسيكون الزمالك في حاجة للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمته لضم اللاعب ويبدو الأقرب للرحيل المغربي محمد أوناجم والذي أصبح مصيره في يد مجلس إدارة النادي وهناك اتجاه للتخلي عنه خلال يناير الجاري.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”

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