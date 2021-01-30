إيطاليا – حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه بولونيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وافتتح ميلان باب التسجيل عند الدقيقة الـ26 عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش الذي تابع الكرة المرتدة من حارس بولونيا بعد تنفيذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لركلة جزاء.

وعزز الإيفواري فرانك كيسي النتيجة لميلان بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي عن طريق أندريا بولي.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة معززا صدارته بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه جاره الإنتر الذي يستضيف فريق بينفينتو في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT

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