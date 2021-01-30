إنجلترا – أعلن نادي وست هام الإنجليزي في بيان رسمي اليوم السبت ضم المهاجم جيسي لينغارد البالغ 28 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من مانشستر يونايتد.

وقال لينغارد لمحطة وست هام التلفزيونية: “إنه فصل جديد في مسيرتي. لا يوجد أي شيء مضمون ولكني جئت إلى هنا للعمل بقوة ومساعدة الفريق من خلال خبرتي. هذا هو هدفي الرئيسي”.

وتابع: “أرغب فقط في الاستمتاع وخوض المباريات مجددا”.

وسيلعب لينغارد بالقميص رقم 11 مع وست هام.

ولعب لينغارد بقميص “الشياطين الحمر” 210 مباريات سجل خلالها 33 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

ولم يشارك لينغارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة مع اليونايتد في الدوري خلال الموسم الحالي، ولعب 3 مباريات فقط مع فريقه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: whufc.com

Share and Enjoy ! 0 Shares