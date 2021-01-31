أوكرانيا – أدخل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار مجلس الأمن والدفاع القومي بفرض عقوبات لمدة ثلاث سنوات على 4 شركات صينية ومواطن صيني، حيز التنفيذ امس.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

وأوضحت الوثيقة أن العقوبات تشمل المواطن الصيني وانغ جين وشركات Hong Kong Skyrizon Holdings Limited وBeijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co وBeijing Xinwei Technology Group Co وSkyrizon Aircraft Holdings Limited.

في وقت سابق، ذكر الإعلام الأوكراني أن مجموعة شركات DCH تعتزم تطوير مؤسسة “موتور سيتش” الأوكرانية بالتعاون مع مع شركة Skyrizon Aircraft Holdings الصينية. وأعلنت Beijing Xinwei Technology Group أيضا أن شركتها الفرعية Beijing Skyrizon قدمت مع DCH طلبا مشتركا في 4 أغسطس 2020 إلى لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا لشراء أسهم “موتور سيتش”، بينما كانت محكمة أوكرانية قد أعادت حجز أسهم تلك المؤسسة.

في أغسطس 2020، رفضت لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا النظر في طلب مجموعة أعمال DCH لشراء أسهم “موتور سيتش”، فيما أوعز زيلينسكي إلى رئيس حكومته باتخاذ إجراءات لحماية مصالح البلاد الاقتصادية وتقييم مدى تأثرها ببيع أسهم مؤسسات استراتيجية، منها “موتور سيتش”.

يذكر أن مؤسسة “موتور سيتش”، الواقعة في مدينة زابوروجيه جنوب شرق البلاد، تقوم بتطوير وتصنيع وصيانة محركات التوربينات الغازية للطائرات والمروحيات، وكذلك وحدات التوربينات الغازية الصناعية. تستخدم منتجات “موتور سيتش” في الطائرات والمروحيات في 120 دولة.

المصدر:”نوفوستي”

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