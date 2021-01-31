مصر – تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي بنتيجة 35-29 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”.

وبهذا الفوز أحرز المنتخب الإسباني الميدالية البرونزية محققا أفضل نتيجة له في المونديال منذ تتويجه بلقب نسخة عام 2013 التي أقيمت على أرضه.

يذكر أن الشوط الأول انتهى لمصلحة إسبانيا بفارق 3 أهداف بنتيجة 16-13.

وأحرز حارس المنتخب الإسباني رودريغو رودال جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده بتصديه للعديد من الكرات الصعبة.

وسيلتقي في المباراة النهائية لمونديال اليد في وقت لاحق اليوم، المنتخب الدنماركي ونظيره السويدي.

وسيسعى المنتخب الدنماركي لتحقيق لقبه الثاني في المونديال بعد الأول الذي أحرزه في البطولة الماضية عام 2019، فيما سيحاول المنتخب السويدي إحراز لقبه الخامس.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بدون حضور جماهيري بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: RT

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