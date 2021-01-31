ليبيا – كشف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة عبد الرزاق البيباص عن مستجدات وصول لقاح كورونا.

البيباص قال في تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية: إنه من المتوقع وصول اللقاح بشهر مارس والذي سيحتاج بنية تحتية للحلقة الباردة؛ لأن اللقاح يحتاج 72 درجة تحت الصفر، وهذا غير متوفر الآن.

وأضاف: “سياسة الحكومة في مجابهة الجائحة يكتنفها التخبط واستفراد اللجنة العلمية الاستشارية بكل ما يتعلق بجائحة كورونا، وتملص باقي اللجان المشكلة كاللجنة العليا ووزارة الصحة وكل الأطراف ذات العلاقة من مسؤولياتها سيضعف من الجهود التي تبذل لمجابهة الجائحة”.

كما أشار إلى أنه في كل الأحوال الكمية المتعاقد عليها من اللقاح لا تغطي إلا 20‎%‎ فقط من عدد السكان، والمستهدفون بها هم الأطقم الطبية والفئات الهشة كالاختطار، فقط بمعنى الاحتراز. مضيفًا: “يجب الاستمرار بالتدابير الوقائية كالكمامة، وعدم التعويل على التطعيم خلال النصف الأول من هذه السنة؛ لأن الكمية جدًا محدودة وقد لا تغطي كل المستهدفين من الفئات التي ذكرت”.

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