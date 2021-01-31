اليمن – عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري الأسبوعي امس، برئاسة فضل الجعدي القائم بأعمال رئيس المجلس نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة.

واستعرضت الهيئة في مستهل الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وشددت في سياق مناقشتها لتلك المستجدات على ضرورة سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقية العسكري والأمني، وفي مقدمتها إعادة التموضع العسكري للقوات ونقل المقرر منها إلى الجبهات وفقا للخطة المُعدة من قيادة التحالف العربي، وسرعة استكمال تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن فيها، كمطلب عاجل لمعالجة المشكلات العامة، ودعم حكومة المناصفة لتنفيذ مهامها، ومحاربة الفساد واستقرار الأوضاع العامة في مختلف المحافظات.

وجددت الهيئة دعمها لحكومة المناصفة لتنفيذ مهامها المسندة إليها في اتفاق الرياض، وارتكاز برنامج عملها على أحكامه كأولوية خلال هذه المرحلة، مشددة على ضرورة ابتعاد مختلف الأطراف عن المماحكات الإعلامية لفتح المجال أمام الحكومة لإنجاز تنفيذ هذه الأولويات، وفي مقدمتها الخدمات بقطاعات الكهرباء، والمياه، والطرقات، وصرف المرتبات، وبناء مؤسسات الدولة المركزية.

ولفتت إلى أن محاربة الفساد بكل أشكاله يتطلب تعاون جميع الهيئات والمنظمات والمجتمع بشكل عام مع الحكومة لاجتثاثه، بما يمكنها أيضا من التحصيل الكامل للموارد وتوجيهها لمجالاتة الصحيحة وقطع الطريق أمام القوى المتنفعة منه وفضحها وإحالتها إلى النيابة والقضاء، مؤكدة وقوفها مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

ووقف الاجتماع أيضا، أمام استمرار الممارسات غير القانونية للسلطات الإخوانية في محافظة شبوة ومليشياتها الرافضة لكل المناشدات بوقف تلك الممارسات، حيث جددت الهيئة التأكيد مرة أخرى على ضرورة تحمل الرئيس هادي والتحالف مسؤولية وقف تلك الممارسات التي لايستفيد منها سوى المليشيات الإخوانية وأعداء الأمن والاستقرار المسترزقين الذين لا يمكنهم العيش إلا باستمرار الفوضى والفساد.

كما ناقشت الهيئة في اجتماعها عددا من المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال واتخذت مايلزم بشأنها.

وكانت هيئة رئاسة المجلس، قد أقرت في اجتماعها الدوري الأحد الماضي، تغيير موعد انعقاد اجتماعها الدوري إلى يوم السبت لتمكين أعضائها من التفرغ لأعمالهم ومهامهم الأخرى خلال أيام الدوام الرسمي.

المصدر: RT

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