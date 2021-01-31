ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن تفاجئه بالعدد الكبير لمترشحي رئاسة الرئاسي والحكومة القادمين الذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”: “العدد جعلني أعتقد أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة، بل ستكون اشبه بالمستحيلة لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل”.

وطالب ستيفاني وليامز بالبحث عن آلية جديدة او مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي اعلنت عنه، متوقعًا ان لديها خارطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع، بحسب قوله.

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