إسبانيا – علق نادي برشلونة على تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني في الصحافة، ببيان رسمي، الأحد.

وقال برشلونة، في بيانه: “في ضوء المعلومات المنشورة اليوم في صحيفة “الموندو”، بخصوص العقد الاحترافي الموقع بين النادي وليونيل ميسي، يأسف النادي لنشر هذا العقد كونه وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين”.

وأضاف: “ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد صحيفة الموندو، بسبب أي ضرر قد يحدث نتيجة لهذا المنشور”.

وختم: “يعبر النادي عن دعمه المطلق لميسي، خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته، والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي عمل فيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم”.

وكشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية، تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017-18 وبلغ إجمالي عما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما وبرشلونة في يونيو المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.

المصدر: fcbarcelona.com

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