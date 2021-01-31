إنجلترا – يتسلح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بسجل مميز أمام وست هام يونايتد، إذ سيلتقي الفريقان مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن صلاح منذ انضمامه إلى “الريدز” في موسم 2017-2018، زار شباك وست هام في 6 مباريات بالدوري، من أصل 7 مواجهات له ضد الهامرز.

كما أشار الحساب الرسمي إلى أن مايكل أنطونيو، نجم وست هام، أحرز أهدافا ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر بقميص فريقه.

وسجل أنطونيو في مرمى ليفربول 4 مرات خلال 6 مباريات بالبريميرليغ.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 37 نقطة، يليه وست هام في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين.

المصدر: twitter/premierleague

Share and Enjoy ! 0 Shares