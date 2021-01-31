ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنه بحسب المعلومات التي لديه حتى الآن، فإن حظوظ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جيدة، لكن فوزه كعضو في المجلس الرئاسي الجديد أكثر.

حويلي أوضح في تصريح لموقع “عربي21″ القطري أنه من الممكن أن يفقد عقيلة صالح الرئاسة في حال جاء رئيس الوزراء من الشرق أو من الجنوب.

واختتم بأن من وصفهم بـ” مجموعة بقايا منظومة حكم القذافي وأولاده، وقذاف الدم” (أنصار النظام السابق) ، فحظوظهم ضعيفة حسب زعمه، مضيفًا :” أعتقد أن هذا سبب الحملة المبكرة من قبلهم الآن على مخرجات ملتقى جنيف قبل أن ينعقد أصلًا”.

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