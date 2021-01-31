ليبيا – دعا المحلل السياسي إسماعيل رشاد إلى عدم التفاؤل كثيرًا بقدرة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على حل الأزمة الليبية؛ لأن الأخيرة لا تمثل أولوية لها.

رشاد أوضح في تصريحات صحفية لموقع الخليج أون لاين الإخباري تابعتها صحيفة المرصد أن التصريحات الأميركية الأخيرة تمثل تقليدًا معروفًا عند كل إدارة جديدة، مبينًا أن ليبيا لا تمثل دولة أو منطقة أو إقليمًا أساسيًا في الأمن الإستراتيجي الأميركي أو السياسة الخارجية.

وأضاف رشاد أن ليبيا ليست مهمة في قطاع النفط إلا في بعض التوازن للسوق، لكنها لا تمثل أي أهمية للإمدادات النفطية الأميركية، وجغرافيًا ليست محسوبة على دول الشرق الأوسط كالخليج وإسرائيل بشكل أساسي، مبينًا أنها من دول المغرب العربي الهامشية في إستراتيجية واشنطن.

وأشار رشاد إلى أن جداول أعمال وزراء الخارجية لا تتضمن هذه الدول في الغالب مع كل إدارة جديدة وبالكاد والنادر يزور وزير هذه المنطقة، وهو ما يعني أن إدارة بايدن لن تغير شيئًا، مؤكدًا أن الجيوستراتيجية لدى واشنطن لا تمثل لها ليبيا أهمية ولا للأمن القومي الأميركي.

وأضاف رشاد أن هذا الأمن يدار تقنيًا من قيادة الأفريكوم التي تعد ليبيا تحتها بالنسبة للتحركات العسكرية الأميركية، متوقعًا أن يبقى الحضور الفعال للاعبين الفاعلين في البلاد، وهم الأتراك والروس والمصريين والفرنسيين والإيطاليين ممن سيشكلون الأوضاع هناك.

وقال رشاد أن أي إدارة أميركية سابقة بضمنها إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب أو لاحقة أي إدارة بايدن لن تؤثر على أدوار هذه الدول في ليبيا، متوقعًا عدم وجود أي مرونة في الأزمة الليبية، لوجود محاولة عرقلة من كل الأطراف لعمل بعضها البعض في الحوارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وتابع رشاد بالقول: “ما زالت هناك تعثرات كبيرة سببها الأطراف الليبية أيضًا يشارك فيها بشكل واضح ومباشر الأطرف الخارجية المؤيدة للأطراف الداخلية المتنازعة، وبالتالي أعتقد أن الأزمة ستعيش حالة مراوحة وكر وفر”.

واستمر رشاد قائلًا: “من المحتمل أن تدخل في حروب مكانية بمعنى في غرب ليبيا وحروب شرق ليبيا بين مكونات هذه المناطق أو الجهويات، وأيضًا قد تنطلق في الهلال النفطي بين الشرق والغرب”.

بدوره أكد الخبير الإستراتيجي محمود إسماعيل في حديثه للخليج أون لاين أن الأزمة الليبية بقيت تراوح مكانها منذ مدة طويلة، ومن الجيد أن يتجه المجتمع الدولي لتوحيد الجهود من أجل رأب الصدع وإيجاد حل، متسائلًا عن طبيعة الحل الذي يرغب به الليبيون، وهل يحاول هذا المجتمع إدارة المشكلة.

وأضاف أن السؤال يبقى قائمًا عن إمكانية التوجه للحل من خلال احترام إرادة الليبيين وتركهم يقررون مصيرهم، مبينًا أن إخراج القوات الموجودة على أرض ليبيا أمر مهم، لكن من المهم وجود ضمانات في عدم تكرار العدوان وعدم تمديد الحكومات المتعاقبة مثل حكومة السراج.

وبين إسماعيل أن من المهم الآن إيجاد وضوح وإيضاح بشأن من سيشرف على هذه العملية واتفاق لجنة الـ10 تحت إشراف الأمم المتحدة، الذي لم ينجز منه شيء سوى تبادل الأسرى الذي كان بسيطًا، مؤكدًا أنه بات لزامًا على المجتمع الدولي أن يكون موحدًا، من زاوية والابتعاد عن التدخل السلبي في ليبيا.

وأضاف إسماعيل أن هذا المجتمع مطالب بمساعدة الليبيين في تقرير مصيرهم عبر الانتخابات، وألا يتم تفويت فرصة ديسمبر المقبل أو التمديد للأجسام الموجودة، وأن يتم التوجه للاستفتاء على مشروع الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن إدارة بايدن معنية بهذه المطالبة لمساعدة الشعوب التي تعاني من إشكاليات.

وأوضح إسماعيل أن عدم دعم المتمردين أمر مهم، بالإضافة لأهمية عمل روسيا وتركيا على مساعدة الليبيين ونفسها لإنهاء الأزمة، مبينًا أن الرهان على نجاح ولادة سلطة تنفيذية جديدة برعاية الأمم المتحدة سيمتد من الأول وحتى الـ5 من فبراير القادم، رغم صعوبة الأمر الذي سيمتد لعموم البلاد أو لا يمتد.

واختتم إسماعيل تصريحاته بالإشارة إلى وجوب إدراك مدى إمكانية استجابة وسحب “فاغنر” التي لا تعترف بها وعصابات الجنجويد، مع أهمية أن يكون هنالك شفافية ووضوح وآليات لتنفيذ ما تم الدعوة إليه، ومساعدة لليبيين والابتعاد عن أي نهج آخر يربك المشهد.

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