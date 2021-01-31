صندوق سيادي روسي يشتري مع شريك إماراتي من “علي بابا” حصة في شركتها الروسية

صندوق سيادي روسي يشتري مع شريك إماراتي من “علي بابا” حصة في شركتها الروسية

روسيا – استحوذ الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة و شركة “مبادلة” للاستثمار الإماراتية وعدد من الصناديق السيادية الأخرى في الشرق الأوسط على 7.85% في شركة “علي إكسبرس”.

و”علي إكسبرس” عبارة عن شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا تتبع لعملاق التجزئة الإلكترونية الصيني “مجموعة على بابا”.

ولم يكشف الصندوق الروسي عن قيمة الصفقة، لكن الصندوق، الذي شارك في تأسيس “علي إكسبرس”، أشار إلى إنه استخدم خيارا متاحا له من 2019.

وقال الصندوق الروسي في بيان نشره، اليوم الجمعة: “لقد تم الانتهاء في أكتوبر 2019 من إنشاء “علي إكسبرس”، بواسطة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركائه (مجموعة علي بابا وميغافون ومجموعة مايل.رو). وبعد تأسيس المشروع المشترك في 2019 احتفظ الصندوق بحق حصري للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 7.85% في المشروع المشترك. وفي 28 يناير 2021 قمنا باستخدام هذا الخيار”.

المصدر: تاس

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