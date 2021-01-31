ليبيا – وصف عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء والإخوان محمود عبد العزيز المحاصصة بالخطوة الاستباقية لتقسيم ليبيا.

عبد العزيز أوضح خلال استضافته في برنامج بين السطور الذي يعرض عبر قناة التناصح تابعتها صحيفة المرصد أن لا أحد يستطيع الحديث عن منصب القائد العام للجيش، فهو غير موجود في القائمة، فمن يقترب منه مصيره قطع رأسه.

وأضاف عبد العزيز أن هذا هو مصير الجميع بما فيهم من في مجلس الدولة الاستشاري أو مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مبينًا أن من قالوا أن تغيير من وصفه بـ”المتمرد” حفتر بجرة قلم لا وجود لهم، في وقت تم التأكيد مرارًا على كون اتفاق الصخيرات غير قابل للتطبيق.

وتطرق عبد العزيز إلى مسألة الضحك على ذقون من وصفهم بـ”الثوار” المناضلين في إطار فبراير، من دون المساس بدين أي أحد، بل عبر الاكتفاء بالحديث عن السياسة فقط، مؤكدًا أن الحديث الساري الآن يشابه ما كان موجودًا في العام 2015، فذاكرة الشعوب قصيرة حسب تعبيره.

وأضاف عبد العزيز أن هؤلاء المعنيين بحديث السياسة استغفلوا “الثوار” عبر مضي 5 أعوام من القتل والدمار، متوقعًا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة استقالات كثيرة من أشخاص غير معروفين، لا سيما بعد أن بلغ عدد المرشحين لرقم مهول جدًا.

واستمر عبد العزيز في التوضيح أن المنطقة الشرقية شهدت ترشيح 40 اسمًا ما بين مجلس رئاسي ورئيس حكومة، والمنطقتين الغربية والجنوبية أيضًا رشحتا أسماء كثيرة؛ لأن الترشيح سهل وعبر نموذج يتم تعبئته وتقديمه من خلال الإنترنت.

وأشار عبد العزيز إلى أنه لكل مواطن الحق في الترشح، إلا أن الكفاءة هي المعيار الوحيد المطلوب والغائب، فالفائز لا ينتظر منه أن يتحلى بالكفاءة؛ لأن فوزه سيتم عبر معايير أخرى غير معروفة وليست موضوعية، إذ لا يعرف ما الذي سينتج عن هذه الطبخة.

ودعا عبد العزيز الناس إلى الخروج عن سلبيتها في ظل وجود 50 من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري ممن أعلنوا عدم وقوفهم إلى جانب المحاصصة، متسائلًا عن تبعية الموجودين في مشاورات بوزنيقة والجهة التي يمثلونها إن كان هذا موقف الأعضاء الـ50.

وأشاد ببيان سعد العبيدي ومن وصفهم بـ”مهجري بنغازي”، في وقت لم يلتفت فيه أحد لهذه الشريحة المهمة التي يراد لها أن تبقى إلى يوم الدين، في وقت يتمسك فيها رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا آخر معاقل المظلومين بمنصبه ويريد منصبًا بالمجلس الرئاسي في اشارة منه للمسشار محمد الحافي.

وأضاف عبد العزيز أن أي أحد لم يقاضِ هذا الرئيس أو يتكلم عنه وهو إنسان “جاهل” و”طماع” كان عليه أن يستقيل ومن ثم يتقدم للمنصب الجديد الذي جاء إليه ليشوهه ويشوه نفسه بأفعاله هذه، مبينًا أن محمد صوان يخاطب الكثيرين من الليبيين عبر قناة الجزيرة الفضائية.

وأوضح عبد العزيز أن صوان يقول أن ما دعاه للانخراط في الصخيرات الانهيار الكامل في ليبيا والأزمة الاقتصادية المتفاقمة والثروة النفطية، مبينًا أن من أغلق تصدير هذه الثروة وتسبب بخسائر للبلاد تم إعطاؤه منصب عضو في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأضاف عبد العزيز أنه كان يتمنى ألّا يعود لهذه التسجيلات التي لم تكفِ لتقديم صوان للمحاكمة بعد أن وضع توقيعه على اتفاق الصخيرات إلى جانب توقع إبراهيم الجضران، مبينًا أن مستقبل الوطن يضيع بسبب هؤلاء وكلامهم.

وبين عبد العزيز أن هؤلاء يرددون هذه الأيام ذات ما رددوه قبل 6 أعوام بشأن عدم بقاء البعض في المشهد لأكثر من 20 يومًا، ووجوب عرضهم على القضاء، وها هو من وصفه بــ”حفتر” ما زال في موقعه، مؤكدًا أن من وضع اسم نوري بو سهمين بقائمة العقوبات ليبيون وليس أوروبيون.

وأكد عبد العزيز أن الحكومة المقبلة لن تأتي لليبيين بشيء جديد ما لم يقفوا لأنفسهم وينفضوا الغبار عنهم ويستيقضوا ويقوموا بالحجر على هؤلاء؛ لأن مدينتي بنغازي ودرنة تم تدميرهما بحجة الإرهاب، وما زالت الاغتيالات والتدمير في الأولى.

وأضاف مدعيًا :” أن من كانوا يدعون محاربة الإرهاب يخرجون الآن ويقولون أن عدد الجثث زاد في مدينة بنغازي”، مشيرًا إلى أن كل هذا بسبب المقاربات التي كان يتكلم عنها صوان ومن يمسكون بزمام الأمور وليس لديهم أية مؤهلات أو أي شيء، فالمناصب هي الأهم بالنسبة لهم.

وقال أن لا أحد يستطيع أن ينكر جهود جماعة الإخوان لصالح الأمة سواء كان محبًا لهم أو كارهًا لهم، إلا أن تصدر هذه الوجوه وممارستها العمل السياسي نيابة عن الجماعة يمثل وبالًا عليها وفضيحة لها.

وتحدث عبد العزيز عما قاله للتاريخ بشأن أهمية تناول الجماعة لمسألة البحث عن ضمانات حقيقية أكثر من التوجه إلى المجتمع الدولي، موضحًا أن كلام صوان في قناة الجزيرة الفضائية تزامن مع حرب “حفتر” في بنينا وسيدي فرج وقبل دخوله إلى مدينة بنغازي.

وأضاف أن هؤلاء يساومون اليوم ذات المساومة في تونس وجنيف بعد أن تلاعبو بالوطن وشردوا أهله، في وقت كانت فيه الآلام محدودة جدًا، وكان من الممكن فعل شيء إلا أن تآمرهم والحصار وتجفيف المنابع لم ينتج عنه شيء، فالرجال كانوا صامدين على حد تعبيره.

وأوضح عبد العزيز أن صمود الرجال جعل هؤلاء يتجهون للحصول على الدعم وممارسة لعبة المؤامرة الدولية والسفراء وبعثة الأمم للعبة القذرة، مبينًا أن عبد الرحمن السويحلي أمسك بمنصب رئيس مجلس الدولة الاستشاري ليحارب العدالة والبناء وبو سهمين في ذات الوقت.

وجدد عبد العزيز تساؤلاته بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) التي لم تتخذ رغم أنه وقف ضد الحكومة وأصدر أوامر القبض، مؤكدًا أن من كان يتوقع منهم الصداقة ذهبوا إلى الصخيرات ووقعوا على اتفاقها وباعوا أصدقاءهم، وهم بذلك يتحملون مسؤولية ما يجري.

وأعرب عبد العزيز عن فخره لعدم توقيعه على الاتفاق وعدم الوجود في الحوارات السياسية، في وقت طالبت فيه دول أوروبية بترشيح أسماء بالشروط المطلوبة والمعايير المدعومة من قبله ومن يمثلهم، كاشفًا عن حوار دار بينه وبين مساعد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

وأضاف عبد العزيز أن الحوار كان بشأن ضمانات حقيقية، إذ لا يمكن أن يتم التوقيع على بياض وعلى شيء لا أحد يعرف ما هو، مبينًا أن المعنيين كانوا يسوقون الأوهام الوردية لـ5 أعوام من القهر لدمار والموت والسرقة والزور والبهتان والمستشفيات التي دمرت.

Share and Enjoy ! 0 Shares