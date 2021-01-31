ليبيا – اتهم الأدميرال فابيو أغوستيني قائد عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بارتكاب انتهاكات جسيمة.

اتهام أغوستيني جاء خلال جلسة استماع له عقدتها لجنتا الخارجية والدفاع المشتركة بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، بهدف متابعة تقريره حول خروقات قرار حظر وصول السلاح إلى ليبيا، مبينًا أن الرئاسي انتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال الحركة الجوية.

وشدد أغوستيني على وجوب امتلاك المزيد من الوسائل المتاحة لتسهيل عمليات المراقبة وتفعيلها، مشيرًا إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية ومنها السفن؛ لأن منطقة الدوريات كبيرة، وليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين ينبغي عودة إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية.

وكشف أغوستيني عن إحالة عملية إيريني 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن، وأنه بمجرد إرسال التقارير يتم ترك الأمر لمجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له، من أجل اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المحتملة.

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