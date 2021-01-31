الولايات المتحدة – تم تداول أسعار الذهب في نطاق ضيق، امس لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش. ونزلت الأسعار 0.5 بالمئة في الأسبوع و2.7 بالمئة في الشهر.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1847.90 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى “سي إم سي” ماركتس: “سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما”.

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.

وصعد الدولار 0.9 بالمئة هذا الشهر، بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبفضل توقعات بأن حزمة الإنفاق المالي التي يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تكون كبيرة بالقدر المقترح البالغ 1.9 تريليون دولار.

المصدر: رويترز

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