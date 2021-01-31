مصر – استعادت “نافورة النيل” وسط نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة رونقها وبريقها من جديد وعادت للعمل، بعدما نجحت شركة “المقاولون العرب” المصرية في إعادة تشغيلها مساء الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوالي 40 عاما من التوقف.

وعلق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني يونس بالقول: “عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. تحيا مصر”.

يشار إلى أن نافورة نهر النيل، تم إنشاؤها في العام 1956 خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وتعرضت لأعطال مختلفة ومحاولات عديدة للإصلاح في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط في المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيا.

المصدر: “الأهرام”

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