سوريا – أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر “الحكومة السورية المؤقتة” المعارضة.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية سقوط 10 قتلى و24 جريحا جراء الانفجار، فيما أشار “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، إلى أن بين القتلى امرأتان وطفلة.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الانفجار.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مماثل في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها شمال سوريا.

المصدر: “المرصد السوري لحقوق الإنسان” + وسائل إعلام سورية + “الأناضول”

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