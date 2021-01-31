ليبيا – حذر المحلل السياسي فرج ياسين المبعوث الأممي الجديد من السير على نهج سابقيه في تشخصيهم الخاطئ للأزمة، مؤكدًا رفض الشعب الليبي لأي محاولات لفرض الجماعات المتأسلمة في المشهد السياسي.

ياسين أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى وجود ضغوطات تمارسها الدول الغربية لفرض شخصيات بعينها على المشهد السياسي الليبي، مستبعدًا نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة غرب البلاد.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، لفت إلى أن ذلك مرهون بالمجلس الرئاسي الجديد، ومدى جدية الأمم المتحدة في المطالبة بإخراج المرتزقة والميليشيات المتطرفة من ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares