روسيا – أفادت النيابة العامة الروسية، إن إسبانيا سلمت السلطات الروسية، المواطن أندريه كوشول المتهم بالتهرب من تسديد ضرائب تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات روبل.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أن كوشول يعتبر من الشركاء المالكين لشركة مختصة ببيع السكوترات وزلاقات الجليد الآلية.

وأضافت النيابة العامة: “بطلب من النيابة العامة الروسية، قامت السلطات المختصة الإسبانية، بتسليم أندريه كوشول إلى روسيا”.

ووفقا لمعطيات التحقيق الروسي، في الفترة من 2011 إلى 2016، كان كوشول يملك 50٪ من أسهم الشركات الأجنبية Akma Engineering Limited و Kerinea Limited “، وكذلك في حصة في مجموعة شركات Rosan، وخلال هذه الفترة قام المذكور بتكوين جماعة إجرامية هدفها التهرب الضريبي. ونتيجة لهذه النشاطات، فقدت الخزينة الروسية مبالغ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليارات روبل.

المصدر: تاس

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