الإمارات العربية – فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة

وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم “20” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

المصدر: “وام”

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