ليبيا – حذر عضو مجلس النواب علي التكبالي من مغبة تصادم قيادات الميليشيات الموالية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع قيادات السلطة التنفيذية المقبلة، خصوصًا المنتمين منهم للغرب الليبي وفي مقدمتهم فتحي باشاآغا، والذي يعتمد على دعم ميليشيات مصراتة القوية.

التكبالي رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أن التصادم بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ ينذر بكارثة على الشعب الليبي، وبالطبع مسؤولية ذلك تقع على نائب رئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا ستيفاني ويليامز المتعجلة في إنهاء ملف ليبيا بأي شكل.

واستدرك: “للأسف قد تبقى الميليشيات وتستمر صراعاتها على الأرض مستقبلًا، وربما تتطور لتصل إلى مرحلة التفجيرات التي تشهدها بعض دول المنطقة العربية”.

وخلص التكبالي إلى أنه في مرحلة ما وعند حدوث الاستقرار الحقيقي للدولة الليبية لن تتم فقط محاسبة قيادات هذه الميليشيات لتورط أغلبها في جرائم جنائية وانخراطها في تجارة الهجرة غير المشروعة، لكن كل من تستر على هذه المخالفات سيحاكم أيضًا؛ لأنه هو الذي مكن لهم وعينهم ووضعهم في مراكز ومواقع أمنية، رغم علمه الكامل بخلفياتهم وسجلهم كقيادات منفلتة ومتطرفة وعدم امتلاكهم لعلم أو خبرة.

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