ليبيا – افتتح رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.

الثني أشاد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بحجم الإنجاز في المستشفى التعليمي، مؤكدًا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.

وطالب بعدم التواني عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأِشار المكتب الإعلامي إلى إغلاق المستشفى شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثر من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية.

وعقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، والتي كان يرأسها الثني في حينها، حيث باشرت الشركات المتخصصة بناء على تعليماته في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية، وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.

كما يحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرًا إيوائيًا قسمًا للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.

هذا وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، ورئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

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