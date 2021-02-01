ليبيا – افتتح رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.
الثني أشاد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بحجم الإنجاز في المستشفى التعليمي، مؤكدًا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.
وطالب بعدم التواني عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأِشار المكتب الإعلامي إلى إغلاق المستشفى شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثر من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية.
وعقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، والتي كان يرأسها الثني في حينها، حيث باشرت الشركات المتخصصة بناء على تعليماته في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية، وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.
كما يحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرًا إيوائيًا قسمًا للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.
هذا وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.
كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، ورئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي صقر بوجواري.
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