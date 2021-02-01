ليبيا – قرر المجلس الرئاسي أمس الأحد منح المعلمين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسط علاوة مالية.

الرئاسي أوضح في قراره رقم “80” للعام الحالي الذي اطلعت المرصد على نسخة منه منح 15 دينارًا عن كل حصة لمعلمي المواد العامة، و20 دينارًا عن كل حصة للمدربين في المواد الفنية.

ودعا الرئاسي الجهات المختصة إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.

كما أحال المجلس الرئاسي القرار لمحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي والقيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة وزير التعليم المكلف لوضعه موضع التنفيذ.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares