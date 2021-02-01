السعودية – أعلنت وزارة المالية السعودية، امس أنها أنهت إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020، بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة في تغريدة على “تويتر” أن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100٪.

ويأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص على الرغم من معاناة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي، من تراجع أسعار الخام وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتأخرت المملكة في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد السنوات الماضية نتيجة تأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.

وواجهت عدة شركات خلال 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع صرف الحكومة للمشروعات المشتركة، ما دفع الأخيرة للتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.

ومنذ تفشي وباء كورونا تحركت الحكومة لدعم القطاعين العام والخاص لتلافي آثار الجائحة عبر إقرار مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار).

المصدر: الخليج أونلاين

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