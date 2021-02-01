ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه؛ لأن بعض هذه الشخصيات لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف.

السعيدي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين عبر عن أسفه لترشح مسؤولي الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، ما يبرهن -بحسب قوله- على كذبهم حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.

وأكد عضو البرلمان أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها، فالكل يريد الحل السياسي الذي يخدم مصالحه، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ الأناني يهدد بنسف كل ما وصلت إليه البعثة الأممية حتى الآن.

Share and Enjoy ! 0 Shares