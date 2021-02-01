ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري دعم الجيش لأية خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم في حل الأزمة.

تأكيد المسماري جاء في تصريحات صحفية لشبكة أخبار سكاي نيوز عربية تابعتها صحيفة المرصد، وفيها جدد استعداد القوات المسلحة لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، ورفضها لأي وجود أجنبي داخل البلاد، مبينًا أن أن تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا.

وشدد المسماري على وجوب معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من البلاد؛ لأن هذه الميليشيات ستعمل على عرقلة أي حل سياسي في ليبيا، مبينًا أن أي حكومة جديدة سيكون أمامها ملف حل معضلة المرتزقة والميليشيات.

وأضاف المسماري أن تركيا تجهز علنًا قواعد بحرية وجوية ومعسكرات في غرب ليبيا، في وقت تستمر فيه الحرب على التنظيمات الإجرامية والفساد المنتشر في البلاد.

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