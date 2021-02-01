ليبيا – استغرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب من بيان المليشيات الذي رفضوا فيه بشكل صريح مساعي البعثة الأممية الرامية لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، وطالبوا فيه السراج بتشكيل حكومة جديدة.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نقف أمام سؤال مهم للغاية، وهو من هو العضو المشارك في حوار جنيف من إقليم طرابلس ومقيم فيها حاليًا يستطيع أن يعطي تزكية لمرشح ترفضه إحدى المليشيات لأي سبب كان؟ لذلك قلت في منشور سابق إن مهمة أعضاء لجنة الحوار في جنيف سوف تكون أشبه بالمستحيلة”.

وأكد على أنه بوجود المليشيات المسيطرة على طرابلس لا يمكن الوصول إلى أي تسوية سياسية، وبوجود المرتزقة لا يمكن إجراء اي انتخابات، وبوجود الاثنين معًا لن يكون هنالك أي مَعلم من معالم الدولة في طرابلس والمناطق المحيطة بها.

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