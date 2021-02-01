ليبيا – قالت بلدية الزاوية أمس الأحد إنها وقعت على مراسم البدء في الدراسة البحرية والاقتصادية لإنشاء ميناء الزاوية التجاري في مرسى ديلة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية حضر مراسم التوقيع كل من: عبد الباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق والمكلف بتسيير الوزارة، واللواء نوري شراطة رئيس أركان قوات حرس الحدود والأهداف الحيوية، والعميد علي الذيب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، وعمر الجواشي رئيس مصلحة الموانئ، وعلي الطيب رئيس مصلحة التسجيل العقاري، والطاهر الحويج رئيس الغرف التجارية، وعادل الوفاتي الاستشاري للشركة المنفذة.

وأشارت البلدية إلى أنه كان في استقبال هذا الوفد أيضًا عدد من مسؤولي مدينة الزاوية ممن يعنيهم الأمر بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس وحكماء وأعيان المدينة ورئيس وأعضاء المجس المحلي سابقًا ومندوب عن مديرية أمن الزاوية.

ولفتت إلى أنه وعقب مراسم استقبال الوفد إنتقل الحاضرون إلى موقع الميناء بمرسى ديلة، حيث توقفوا على عين المكان للاطلاع على آخر المستجدات به، ومنها ألقيت بعض الكلمات التوضيحية.

بدوره، أوضح عميد البلدية مدى أهتمامهم واصرارهم على هذا الميناء بالمدينة خاصة وليبيا عامة؛ لما له من أهمية اقتصادية وتجارية ستعمل على حل العديد من المشاكل والاختناقات التي تهم الجانب الاقتصادي للبلاد.