العراق – رجح مصدر مطلع عودة نقل النفط العراقي إلى الأردن برا قبل نهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حصل عليها بعض التعديلات غير الجوهرية.

وأشار المصدر، وفق ما أوردت قناة “المملكة” إلى أن مذكرة استيراد النفط الخام من العراق والتي تم تمديدها لمدة عام آخر، أبقت كميات النقل بنحو 10 آلاف برميل يوميا، فيما لم يشر المصدر إلى أي تغيير على أسعار النفط، والذي حدد بموجب المذكرة السابقة بسعر برنت مطروح منه 16 دولارا.

وأضاف المصدر أنه بعد الموافقة على تجديد مذكرة التفاهم بين الأردن والعراق بشكل رسمي، سيتم طرح عطاء جديد لعمليات النقل من العراق للأردن، ولن يكون هناك تمديد لعطاء النقل السابق.

وكان الأردن والعراق وقعا مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج، وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام “برنت” ناقصا 18 دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل بين كركوك والزرقاء، وقد تم تعديلها في فبراير 2019، لتصبح المعادلة السعرية أفضل بدولارين.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت مدتها في منتصف شهر يوليو الماضي، وجرى تمديدها حتى نوفمبر بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة.

المصدر: قناة المملكة

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